Ahmet Davutoğlu'ndan Erbakan'ın mezarı başında paylaşım

Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu, Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret ederek andı.Abone ol
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Hocası" merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Erbakan bugün ölüm yıldönümünde bir çok paylaşımla anıldı. Bu paylaşımlardan biri de Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.
Necmettin Erbakan'ın mezarı başından bir fotoğraf paylaşan Ahmet Davutoğlu şu twiti attı:
O hep hakikati savundu, hoşgörüyü öğretti.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 27, 2020
Ömrünü ülkesine ve milletine adayan, Milli Görüşün lideri, eski Başbakanlarımızdan, “Savunan Adam” merhum Erbakan Hocamızı vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun. #NecmettinErbakan pic.twitter.com/27Y5Zvk6MF