HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan Erbakan'ın mezarı başında paylaşım

Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu, Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret ederek andı.

Abone ol

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Hocası" merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Erbakan bugün ölüm yıldönümünde bir çok paylaşımla anıldı. Bu paylaşımlardan biri de Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. 

Necmettin Erbakan'ın mezarı başından bir fotoğraf paylaşan Ahmet Davutoğlu şu twiti attı:

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken Erdoğan ve Erbakan paylaşımı
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı! Umutluyuz sonuca göre tavrımızı belirleyeceğiz
ABD Avrupa Komutanlığı'ndan "Türkiye'nin Patriot talebi" açıklaması
Acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İdlib'de 3 şehidimiz var
Son depremler Marmaris'te son dakika deprem haberi
ABD'den şehit twiti! Bari parasını ödediğimiz F35'leri verin vicdansızlar
Fenerbahçeli oyuncuların konuşması sızdı! Tolga tercihi şoke etti
ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmen ek ders ücretleri 2020 saat başına kaç para oldu?
Bülent Uygun'dan çarpıcı açıklama! Denizlispor aşkını yaşatacağız
Tesbih namazı kılınışı nasıl tesbih namazı kaç rekat kılınır?
Umre ziyaretleri yasaklandı umre parasını ödeyenlerin paraları ne olacak?
İstanbul'daki tarihi kilise satılığa çıkarıldı büyük kriz çıktı
Burçe Gürsel kimdir Rıfat Sarıcaoğlu'nun spermlerini mi çaldı?
Yorumlar 4 yorum