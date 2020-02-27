Ahmet Davutoğlu'ndan Erbakan'ın mezarı başında paylaşım

Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu, Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret ederek andı.

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Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Hocası" merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Erbakan bugün ölüm yıldönümünde bir çok paylaşımla anıldı. Bu paylaşımlardan biri de Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Necmettin Erbakan'ın mezarı başından bir fotoğraf paylaşan Ahmet Davutoğlu şu twiti attı: