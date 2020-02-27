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Guardian Gazetesi'ne göre Facebook kullanıcıları bilgilerini satmaya hazır

FACEBOOK, geçtiğimiz yıllarda kullanıcılarının kişisel bilgilerinin çalınmış olabileceğini duyurarak bir skandala imza atmıştı. İngiliz Guardian Gazetesi tarafından yapılan çalışma sonrası pek çok kişinin, kendi hür iradesiyle belli bir ücret karşılığında bilgilerini satmaya hazır olduğu yazıldı.

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Milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz toplanan ve bu verileri usulsüz kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica'nın neden olduğu skandalın yankıları hala sürüyor. Bu olayın ardından bir dizi güvenlik tedbiri alan ve devletlerden gelecek regülasyonlara hazır olduğunun mesajını veren Facebook, ilginç bir araştırmanın konusu oldu.   

İngiliz Guardian gazetesinin Technology Policy Institute (TPI) araştırmasına dayandırdığı habere göre, Pek çok kullanıcının verilerini sosyal medya platformuna satmaya hazır olduğu söylendi. 

Söz konusu araştırma kapsamında ABD, Almanya, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Arjantin'deki kullanıcılara hangi bilgilerini ne kadar ücret karşılığında satacakları soruldu. 

En az parayı ABD'li facebook kulanıcıları talep etti  

Kullanıcılardan gelen cevapların ortalaması alındığında en çok para talep eden ülke Almanya olurken, aylık ortalama 3.5 dolar (yaklaşık 22 TL) ile ABD'li kullanıcılar en az parayı talep eden kesim oldu. 

47 Türk lirasına parmak izlerini satmaya hazırlar

Aynı araştırmaya göre, kullanıcılar aylık 8.44 dolar (52 TL) karşılığında finansal durumlarını, 7.56 dolar (47 TL) karşılığında ise parmak izlerini Facebook ile paylaşmaya hazır. 

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