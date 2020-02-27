Fenerbahçeli oyuncuların konuşması sızdı! Tolga tercihi şoke etti

Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan derbinin ardından Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı.

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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Ezeli rakibine 20 yıl sonra sahasında mağlup olan Fenerbahçe'de derbinin yankıları hala sürerken sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odası konuşmaları basına sızdı.

Kadroyu netleştirmemiş

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin başlamasına son 3 saat kalaya kadar kanatlarda oynayacak isimler konusunda kararını vermemişti.

Tolga tercihi şaşırttı

Fenerbahçeli futbolcular hafta içindeki idmanların ardından sol kanatta Deniz Türüç'ün oynamasını beklerken, Ersun Yanal'ın o mevkide Tolga Ciğerci'yi oynatması takım psikolojisine yansıdı. Takımdaki futbolcular bu hamleden sonra bu kadar defansif bir kadro çıktığımıza göre ilk amacımız yenilmemek düşüncesini ortaya çıkarttı.

"Ne yapman gerektiğini biliyorsun"

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Ersun Yanal, hiç özel hazırlık yaptırmadı. Deneyimli teknik adam, motivasyon konuşmasına dahi gerek görmedi, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun" "Sorumluluk sende" gibi cümlelerle öğrencilerini sahaya yolladı!

''Tüm açıklarımızı biliyorlardı"

Diğer tarafta Fatih Terim, her oyuncusuna kendi dilinde neler yapmaları gerektiğini anlatan mektuplar hazırladı. Bunun etkisi daha ilk dakikada görüldü. Maçta etkisiz kalan Fenerbahçeli futbolcular, bu durum için "Adamlar çok iyi hazırlanmış! Tüm açıklarımızı biliyorlardı" yorumunu yaptı.

''Sahamızda bekleyip pozisyon vermeyelim"

Maçta futbolcular arasında iletişim sıkıntıları yaşandı. Galatasaray, savunma arkasına rahatlıkla sarkıp atak üstüne atak yaptı. Geride oynayan oyuncular, özellikle 1-0 öne geçtikten sonra hücumdaki arkadaşlarına sık sık, "Baskı yapmayın, sahamızda bekleyip pozisyon vermeyelim" diye bağırdı.

"Keşke Emre ağabey olsaydı''

Ancak ileri hattakiler ise tersine, arkadaşlarını pres yapmaya çağırdı. Maç sonrası herkesin ortak düşüncesi, "Keşke Emre ağabey (Belözoğlu) olsaydı. O hepimizi yönlendiriyordu. Yokluğunda iletişim sorunu yaşadık" oldu.