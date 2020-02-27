HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Ay şöhretini kaybedecek! Dünya yörüngesinde yeni uydu bulundu

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay bu unvanını kaybetmiş olabilir. Zira bilim insanları Dünya'nın yörüngesinde yeni bir uydu keşfetti. 1.9 ila 3.5 metre büyüklüğünde olduğu belirtilen söz konusu uydu Dünya'nın çevresini 47 günde dönüyor.

Abone ol

ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Catalina Sky Survey çalışanları keşfedilen uydunun yaklaşık olarak bir otomobil büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 
  
New Scientist'te yer alan habere göre, 1.9 ila 3.5 metre büyüklüğünde olduğu belirtilen söz konusu uydu Dünya'nın çevresini 47 günde dönüyor. 
  
Smithsonian Astrofizik Gözlemevi’nin Küçük Gezegen Merkezi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:  
  
"Yörüngeler, bu gök cisminin geçici olarak Dünya’ya bağlandığını gösteriyor. Güneş radyasyonu basıncından kaynaklanan herhangi sapma tespit edilmedi ve bilinen herhangi bir yapay nesne ile bağlantı bulunamadı" ifadelerine yer verildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar/TL Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde! 6.17'nin üstünü gördü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan açıklama! Erken seçime hazırız
Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesine kapıları kapattı! "Putin'in başka iş planları var"
Uzun süredir sessizdi! Cemil Çiçek'ten başkanlık açıklamaları
Bülent Arınç'tan bomba sözler 'KHK'lılar dağa mı çıksın'
Koronavirüs maskesi fiyatları uçmuştu! Bakan Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Hacet namazı nasıl kılınır 4 rekatlık hacet namazı kılınışı
'Karım hamile' demedi darp etti mahkemeden hapis cezasını yedi
İstanbul Barosu’ndan Atakan Kayalar için suç duyurusu
Un helvası nasıl yapılır pratik kolay malzemeli helva tarifi
Antalya'da mezun olduğu ortaokulu soydu
Alparslan Özmol kimdir aslen nereli yaşı kaç öldü iddiası
Yorumlar 1 yorum