Ay şöhretini kaybedecek! Dünya yörüngesinde yeni uydu bulundu

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay bu unvanını kaybetmiş olabilir. Zira bilim insanları Dünya'nın yörüngesinde yeni bir uydu keşfetti. 1.9 ila 3.5 metre büyüklüğünde olduğu belirtilen söz konusu uydu Dünya'nın çevresini 47 günde dönüyor.

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ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Catalina Sky Survey çalışanları keşfedilen uydunun yaklaşık olarak bir otomobil büyüklüğünde olduğunu açıkladı.



New Scientist'te yer alan habere göre, 1.9 ila 3.5 metre büyüklüğünde olduğu belirtilen söz konusu uydu Dünya'nın çevresini 47 günde dönüyor.



Smithsonian Astrofizik Gözlemevi’nin Küçük Gezegen Merkezi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"Yörüngeler, bu gök cisminin geçici olarak Dünya’ya bağlandığını gösteriyor. Güneş radyasyonu basıncından kaynaklanan herhangi sapma tespit edilmedi ve bilinen herhangi bir yapay nesne ile bağlantı bulunamadı" ifadelerine yer verildi.