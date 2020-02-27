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Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesine kapıları kapattı! "Putin'in başka iş planları var"

Kremlin, "Başkan'ın o gün işi var" diyerek 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesine kapıları kapattı.

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in 5 Mart'ta İdlib'deki durumu konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek gibi bir planı olmadığını belirterek "Putin'in 5 Mart'ta başka iş planları var." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Azerbaycan'dan dönerken uçakta yaptığı açıklamalarda, şunları kaydetti: Sayın Putin 'Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur' gibi bir teklif getirince, ben dedim ki 'Bu da olabilir, 4'lü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor.' Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla…

Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak. Bu arada ikili, dörtlü meselesini yine görüşmelerle devam ettireceğiz. Moskova'ya giden heyetimiz ile Ankara'ya gelen Rus heyet arasında Ankara'da görüşmeler yapılıyor. Bu heyetler arası görüşmenin neticesine göre de biz tekrar telefon diplomasisini devam ettireceğiz.

"Rejime verilen süre dolunca..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeybatısındaki son duruma ilişkin, şu ifadelere yer verdi: Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecektir. İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır.

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