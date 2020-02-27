Koronavirüs maskesi fiyatları uçmuştu! Bakan Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan coronavirüsü maskelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Virüs maskelerine fahiş zam yapılınca bakanlık devreye girdi, 8 firma topun ağzında.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (Covid -19) sonrası maske fiyatlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi''

Pekcan'ın açıklamalar şu şekilde; ''Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik. Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir."





N95 maskesi fiyatları

Corona virüs için önerilen cerrahi maske olarak bilinen N95 maskeleri. Bu maskeleri sağlık çalışanları kullanıyor. Piyasada bir ay öncesine kadar makul fiyatlara satılan maskelerin fiyatları, virüs Türkiye'ye yaklaştıkça katlanarak arttı. Öyle ki yüzde 1487 oranında zamlanan maskeler var.





Fiyatlar fahiş

N95 maskeleri cerrahi maske olarak biliniyor. Bu maskelerin piyasadaki satış fiyatı 25 ile 500 lira arasında değişiyordu. Son günlerde fiyatlar fırladı ve piyasada 2 bin lira gibi çılgın rakamlar dolaşıyor.

Coronavirüse karşı almanız gereken maske bu şekilde olmalı!





