HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs maskesi fiyatları uçmuştu! Bakan Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan coronavirüsü maskelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Virüs maskelerine fahiş zam yapılınca bakanlık devreye girdi, 8 firma topun ağzında.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (Covid -19) sonrası maske fiyatlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi''
Pekcan'ın açıklamalar şu şekilde; ''Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik. Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir." 



N95 maskesi fiyatları
Corona virüs için önerilen cerrahi maske olarak bilinen N95 maskeleri. Bu maskeleri sağlık çalışanları kullanıyor. Piyasada bir ay öncesine kadar makul fiyatlara satılan maskelerin fiyatları, virüs Türkiye'ye yaklaştıkça katlanarak arttı. Öyle ki yüzde 1487 oranında zamlanan maskeler var. 



Fiyatlar fahiş
N95 maskeleri cerrahi maske olarak biliniyor. Bu maskelerin piyasadaki satış fiyatı 25 ile 500 lira arasında değişiyordu. Son günlerde fiyatlar fırladı ve piyasada 2 bin lira gibi çılgın rakamlar dolaşıyor. 

Coronavirüse karşı almanız gereken maske bu şekilde olmalı!



İlgili Haberler
Coronavirüsü N95 maskesi fiyatları fırladı! Yüz 1487 zam mı olur bu harita korkuttu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs Türkiye'yi kuşattı! Sağlık Bakanı açıkladı 3 kişi hastaneye kaldırıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Çelik'ten kritik toplantı sonrası İdlib açıklaması! Hazırlıklar tamamlandı
THY Başkanı İlker Aycı: Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan olası İstanbul depremi için önemli açıklama
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'nin şeffaf ittifak çağrısına yanıt! CHP evet derse...
Bakan Soylu'dan Abdullah Gül'e Gezi tepkisi ağzımı açtırmasınlar
ABD Genelkurmay Başkanından bomba itiraf! 15 bin Türk askerine karşı...
ÖNCEKİ HABERLER
Kartal Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor
2020 okul tatilleri ara tatil ne zaman hangi ayda başlıyor?
Mert Hakan Yandaş: Son güne kadar savaşacağız
Sirke nazardan korur mu sirkeyi nasıl kullanmak lazım?
Washington Post'tan çarpıcı Türkiye yazısı! Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu
Burçe Gürsel kimdir Rıfat Sarıcaoğlu'nun spermlerini mi çaldı?
Yorumlar 2 yorum