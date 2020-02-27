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Esed ordusuna ağır darbe Serakib geri alındı! İdlib'e açılan kapı

SURİYE ordusu, ılımlı muhaliflerden ağır bir darbe yedi. Son dakika bilgisine göre İdlib'in Serakib bölgesine operasyon yapan ılımlı muhalifler Serakib'i Esed ordusundan geri aldı...

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Reuters haber ajansı, son dakika haberinde ılımlı muhaliflerin Serakib kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Serakib konumu nedeniyle İdlib'in kontrolü için önemli bir yere sahip. Esed Ordusu, Rusya savaş uçaklarının da yardımıyla haftalar süren operasyon sonrası geçen hafta Serakib'i ılımlı muhaliflerin elinden almıştı. 

Muhalifler, kenti batıdan ve kuzeyden kuşattı. İdlib'e açılan kapı olarak da bilinen Serakib geri alındı. Serakib; Şam - Halep bağlantısını sağlıyor. Bugüne kadar rejim kuvvetlerinin İdlib içine ilerlemek için seçtiği bir yerdi. İki haftadır burada rejime karşı direniş başlamıştı.

Serakib, M5 ve M4 karayollarının buluştuğu ve ikiye bölündüğü bir kavşak nokta. Bu yüzden kasaba, çok büyük bir stratejik öneme sahip. Bu bilgiye göre Suriye ordusu, geçen haftalarda kontrolünü tamamıyla eline aldığını duyurduğu karayollarındaki hâkimiyetini kaybetti. 

İç savaş boyunca, özellikle çatışmalar kuzeyde yoğunlaştığında karayollarını kontrol altına almak Şam'ın ve muhalif kuvvetlerin ana hedeflerinden biriydi. Stratejik olarak kritik bir öneme sahip M5 karayolu, Halep’ten başlayıp güneydeki başkent Şam’a kadar uzanıyor. M4 karayolu ise Halep’i Akdeniz’e bağlıyor.

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