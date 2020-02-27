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İdlib'de 2 askerimiz şehit! Şehitlerin kimlikleri ve memleketleri belli oldu

Anadolu Ajansı

İDLİB'den gelen son dakika haberi 2 ailenin daha yüreğine kor ateşi düşürdü. İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu 2 askerimiz de yaralandı. Şehitlerin kimlikleri açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Rejim güçlerinin hava saldırısında İstihkâm Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş şehit oldu. 

İdlib şehitleri

Saldırıda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol Samsunlu, Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ise Kahramanmaraşlı.

Kahramanmaraş / Soner Enes Baykuş

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş 24 yaşındaydı. Piyade Uzman Çavuş Baykuş’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde ikamet eden eşi Ayşe Baykuş'a, Dulkadiroğlu ilçesi Yeneşehir Mahallesi'ndeki ikamet eden baba Ali ve anne Zeynep Baykuş’a bildirildi. Şehidin naaşı bugün memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verilecek. 

Samsun / Şükrü Elibol

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un eşinin hamile olduğu öğrenildi. 

Alaçam ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi  bugün öğle saatlerinde Çarşamba Havalimanı'na getirilecek. Burada yapılacak karşılama töreninin ardından ikindi namazını müteakip, Alaçam Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

Baba olmaya hazırlanıyordu, çocuğuna kıyafet aldı


Baba olmaya hazırlanan şehit Şükrü Elibol, yeni doğacak çocuğuna hediyeler almış. Eşiyle beraber kullandığı sosyal medya hesabından çocuğuna aldığı elbiselerin fotoğrafını paylaşan şehit Elibol’un eşi Özlem Elibol, çocuklarının kıyafetlerini paylaştığı fotoğrafa, “Babasının kızımıza hediyeleri” notuyla paylaşmış. Şehit Elibol’un doğacak kızlarına Zeynep ismini verecekleri, alınan kıyafetlerin üzerinde de yazıyor.

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