Hindistan'ın başkenti Delhi'de Müslüman katliamı! Ölü sayısı 35’i geçti

HİNDİSTAN'da yeni vatandaşlık yasasına karşı protestolar, Müslüman katliamına dönüştü. Kanun taraftarları, polisin de iş birliğiyle onlarca cinayete imza atarken Noushad MK ölü sayısının 35'i geçtiğini söyledi.

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Hindistan‘ın başkenti Delhi’nin kuzeydoğusunda revize edilen Yeni Vatandaşlık Yasası’na (CAA) karşı protestolar, Müslümanlara yönelik ırkçı şiddete hatta katliama dönüştü. Kanunu destekleyen aşırıcı Hindular ve muhalifler arasında pazartesi günü başlayan çatışmada yüzlerce insan zarar görürken, birçok ev ve dükkan ateşe verildi.

“Hedefe Müslümanları oturttular”

Çatışmaların ekseni Müslümanlara yönelik ırkçı bir şiddet hareketine doğru kaydı. Şimdiye kadar 500’den fazla kişi yaralandığı olaylarda resmi açıklamalara göre çoğu Müslüman 21 kişi öldürüldü. Ancak bölge kaynakları bu sayının en az 35’ten fazla olduğunu bildiriyor.

Doktora öğrencisinin gözünden yaşanan dehşet!

Yeni Delhi’deki Jawaharlal Nehru Universitesi’nde akademik eğitim alan doktora öğrencisi Noushad MK, bölgedeki son gelişmeleri anlattı. Bölgedeki Müslümanların Pazartesi gecesinden bu yana Hindistan Halk Partisi (BJP) militanları tarafından saldırıya uğradıklarını belirten Noushad MK, polisin de saldırganlarla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Polis militanlara sopa veriyor

Polisin en başından beri bölgede olduğunu dile getiren Noushad MK, “Polis, buradaydı ama göstericilerle birlikte ‘Jai Shri Ram (Rabbimiz ramı selamlarız)’ şeklinde slogan atıp Müslümanları taşladılar. Göstericilere Müslümanlara karşı kullanmaları için sopa ve benzer materyalleri veren de onlardı zaten” dedi.

“Yaraları dikmek için iplik bile yok”

Saldırıya uğrayan Müslümanları durumunun çok ağır olduğunu dile getiren Noushad MK, “O kadar çok yaralı var ki çevredeki hastanelerde yaralıların vücutlarındaki kesik ve yaraları dikmek için iplik bile kalmadı” diye konuştu.

Noushad MK, Müslümanlara ait ibadethanelere de yoğun saldırıların düzenlendiğini ifade ederek, “Cami ve mescitlere saldırıp bunlardan bazılarını yıktılar. Camilerin minarelerine çıkıp BJP’nin bayrağını asıyorlar.Müslümanların evlerini ya da işyerlerini yaktılar. ” ifadelerini kullandı.

“Sünnetli mi değil mi diye kontrol ediyorlar”

Müslümanların birçoğunun da korkudan dışarı çıkamadığını ifade eden Noushad MK, “Dışarıda yürürken eğer sizden şüphelenirlerse kıyafetlerinizi zorla çıkartıp sünnetli olup olmadığınıza bakıyorlar. Eğer sünnetliyse saldırıyorlar” dedi.