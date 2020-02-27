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Rıfat Sarıcaoğlu kimdir yaşı kaç sperlerim çalındı iddiası çok vahim

Manken Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel’le ilgili şok iddia ortaya atıldı. İddia göre bir dönem evli olduğu Rıfat Sarıcaoğlu’dan 2. cocuğu isteyen Burçe Gürsel, Sarıcaoğlu'nu Maltepe Köprüsü'nde yürürken eterle bayıltmış ve spermlerini çalmış.

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Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel hakkında bugün şok bir iddia magazin basınının gündemi oldu. Burçe Gürsel ile bir dönem evli olan Rıfat Sarıcaoğlu'nun instagram hesabından yazdıkları şok etti. Rıfat Sarıcaoğlu'nun iddiasına göre Burçe Gürsel Rıfat Sarıcaoğlu'dan 2. cocuğu yapmak için onu Maltepe Köprüsü'nde yürürke eterle bayıltmış ve spermleri çalmış daha sonra Kıbrıs'ta özel bir labaratuarda tüp bebekle kalmış. Rıfat Sarıcaoğlu Tülay Sarıcaoğlu ile evli ve Ata adında bir oğlu var. 

İşte Rıfat Sarıcaoğlu'un instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşım...

Sevgili eşim Tülay beni bilip tanıyor olsa da internette bazı kendini bilmez kişiler hakkımda saçmasapan şeyler yazıyorlar. Benim oğlum Ata'dan sonra çocuğum olmadı. Bir kaza geçirmiştim doktorlar bir daha olmaz dedi Tülaycığımla ben Atamızı tek çocuğumuz olarak büyüttük ve başka çocuk düşünmedik. Birkaç sene evvel Burce adında bir kişi Maltepe köprüsünde yürürken eterle bayıltarak spermlerimi çaldı.

Kıbrısta özel bir laboratuvarda yasa dışı yollarla spermlerimin üzerinde deneyler yaptı ve tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı.
Şimdi benden ikinci bebeği beklediğini ve bebeğin doğal yollarla olduğunu söylemiş.

Böyle bir şey mümkün değil çünkü benim 17 yıldır cinsel hayatım yok. Bunları açık açık yazdığım için özür dilerim ama ortada iğrenç dolaplar dönüyor gördüğünüz gibi!

Bu çocuk eğer bendense spermlerimi dondurup hamile kaldığını düşünüyorum. Kendisi hakkında ve doktoru hakkında davacı olacağım.
Tülayımla kurduğumuz bu güzel yuvanın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz.

Sevgilerimle
ARES

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