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Altında sert dalgalanma! Analistlerden kritik değerlendirmeler

Küresel riskler yüzünden yükselişe geçen altın zirveye oturdu. Çeyrek altın 529 lira, gram altın 327 lira, Cumhuriyet altını ise 2.181 lira seviyelerinde işlem görüyor.

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Önceki gün ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybı yaşayan altının gram fiyatı, 327,39 lira seviyelerinde işlem görüyor.  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 529 lira, Cumhuriyet altını ise 2.181 liradan satılıyor.

Dün 1.648 dolarda yer alan altının ons fiyatı, Asya piyasalarında değer kazanarak 1.652,32 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Düşüşe geçen altın sonra yine tırmanışa geçti

Analistler, koronavirüs (Covid-19) için aşı ve tedavi konusunda ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle altının ons fiyatında sert düşüş yaşandığını ancak Asya piyasalarında tekrar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğünü ifade etti.

Sert hareketlenmeler

Virüsün Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Sakin bir veri gündemi olacak!

Analistler bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

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