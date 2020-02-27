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TSK, şehit haberleri sonrası Esad güçlerini vurdu! 114 rejim askeri öldürüldü

İDLİB'de Esad güçlerinin saldırısında şehit olan iki asker haberi sonrası TSK'nın düzenlediği saldırılarda 114 rejim askeri öldürüldü.

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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Esed Rejimi'nin hava saldırılarında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB, şehit haberlerinin ardından düzenlenen misilleme saldırılarında 114 rejim askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

"114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

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