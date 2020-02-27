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Glasgow Rangers, son 16'da

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanşında Glasgow Rangers, konuk olduğu Braga'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 32 turu rövanşı, bir karşılaşmayla başladı.

İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers, ilk maçta evinde 3-2 mağlup ettiği Portekiz ekibi Braga ile bu kez deplasmanda karşılaştı.

İki tarafın da temkinli başladığı ilk yarının sonlarına doğru Glasgow Rangers penaltı kazandı. Eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, 45+1. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda rakip kaleciyi geçemedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekip Glasgow Rangers, 61. dakikada Ryan Kent'in ağları sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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