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BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Marmara bölgesinde olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi.  Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler  şu şekilde:

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09:30  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 

07:40 - Bostancı-Beşiktaş

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

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