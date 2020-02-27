BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Abone ol

Marmara bölgesinde olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şu şekilde:

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07:40 - Bostancı-Beşiktaş

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy