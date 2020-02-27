İYİ Partili Sunat'tan Perinçek'e yaylım ateş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i 80 öncesi gençleri birbirine kırdırmakla suçladı. Sunat'ın bu sözlerine Perinçek'in cevabı ise sert oldu.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Habertürk'te karşı karşıya geldi. Sunat, Perinçek'i "Apocu" olmakla suçlayınca ikili arasında canlı yayında tartışma yaşandı.

Şenol Sunat, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Nabzı'nda konuştu. Doğu Perinçek'in Millet İttifakı'na yönelik sözlerine karşı çıkan Sunat, Perinçek'i provokatörlükle suçladı.

"Önce Maocu sonra Apocu..."

Türkiye'nin siyasi tarihini iyi bildiklerini söyleyen Sunat, 80 dönemini hatırlattı Perinçek'i ihtilal döneminde gençlerin birbirine düşmesinde payı olduğunu ileri sürdü.

İşte o tartışma;

Şenol Sunat: Ben geçmişten beri sizleri takip ederim. Bu memleketin 80 öncesi evlatlarını birbirini kırılmasında sizin vesileniz olduğunu çok iyi bilen birisiyim.

Didem Arslan Yılmaz: Çok önemli bir iddia ama!

Ş.S: Bir zaman Maocu sonra Apocu sonra ulusalcı sonra iktidarcı.

Doğu Perinçek: Size aynen iade ediyorum. Hanımefendi olduğunuz için saygı gösteriyorum.

Ş.S: Sizinle münakaşa etmek istemiyorum Sayın Perinçek!

D.P: Bırakın bunları

Ş.S: Bu şekilde provokatörlükten de vazgeçmek lazım.

D.P: Size dava açacağım bunların hepsinin hesabını mahkemede vereceksiniz. Bunların hepsi iftira ve yalandır.

Ş.S: Ben size iftira atmadım. Geçmişte nasıl bukalemun gibi değişiklik gösterdiğinizi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin zulme uğramasını asimilasyona soykırıma uğramasına rağmen onların çektiklerinin yalan olduğunu söyleyen birisisiniz.