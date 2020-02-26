Ruhani: ABD korku virüsü yaymaya çalışıyor

Koronavirüs salgını, Tahran ile Washington'ı karşı karşıya getirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'yi korku virüsü yaymakla suçladı.

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Çin'den yayılan koronavirüs, İran ile ABD arasında tartışma konusu oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran rejiminin virüs salgını hakkında gerçekleri gizlemiş olduğu iddiaları nedeniyle endişe duyuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Abd ile İran arasında koronavirüs tartışması

Pompeo, Tahran yönetimini gerçekleri uluslararası kamuoyuna açıklamaya çağırmıştı. Gelişmeler üzerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pompeo'ya yanıt verdi.

"Abd, korku virüsü yaymaya çalışıyor"

"Amerika'nın koronavirüsün üzerine korku denilen yeni bir virüs çıkarmasına izin vermemeliyiz." diyen Ruhani, halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısında bulundu.

Salgınla ilgili tüm önlemlerin alındığını belirten Ruhani, "Koronavirüs, ülkedeki üretim ve işlerin durdurulması için düşmanların silahına dönüşmemelidir." dedi.