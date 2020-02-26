İzmir’de paylaşımlı araç kiralaması başladı! Fiyatlara bakın

İZMİR'de dikkat çeken bir araç kiralama uygulaması hayata geçirildi. Uygulama, dakikalık araç kiralama sistemi üzerine kurulu. Paylaşımlı araç kiralama sistemini Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tanıttı. Peki Moov by Garenta şirketi kimin, kiralama fiyatları ne kadar?

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Akıllı telefonlara indirilen bir uygulamayla çalışan ve dakikalık araç kiralama fırsatı sunan uygulama İzmir’de de 200 araçla hizmete girdi. Uygulayıcı Garenta firması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü’nün ortaklığıyla hayata geçirilen sistem, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile firmanın genel müdürü Emre Ayyıldız’ın katılımlarıyla basına tanıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, sisteme dahil araçların otoparklarından ücretsiz yararlanmasına izin veriyor.

Sistem nasıl çalışacak?

Kullanıcı, akıllı telefonuna indireceği “MOOV by Garenta” uygulamasından üye oluyor. İhtiyacı olduğunda en yakın aracı sistem üzerinde görüyor ve beğendiği aracı kiralıyor. Araç başına geldiğinde, telefonu algılayan otomobilin kilidi açılıyor. Torpido gözünden anahtarı alan kullanıcı, ihtiyacı kadar kullandıktan sonra hizmet bölgesi içerisinde aracı güvenli bir yere park ederek kiralamasını sonlandırabiliyor.

Ücreti ne kadar?

Bu sistemle araç kiralamada dakika üzerinden fiyat belirleniyor. 15 dakikalık ücret 9.5 lira olarak belirlenmiş. Saat başı ücret 38 lira ediyor. 1 günlük kiralamada (24 saat) rakam 912 liraya çıkıyor.

Rentacardan araç kiraladığınızda bir günlük fiyatı 145 lira ile 235 lira arasında. Günlük olarak bakıldığında bu kiralama sistemi hayli pahalıya geliyor.

Garenta'nın sahibi kim? Garenta araç kiralama şirketinin sahibi Çelik Motor Filo olarak görünüyor. Bu şirket ise Anadolu Grubuna ait. Anadolu Grubu'nun sahibi de Tuncay Özilhan... Türkiye'nin en zengin işadamlarından biri olan Tuncay Özilhan Tuncay Özilhan 9 Temmuz 1947 Kayseri doğumlu. Saint Joseph Lisesi'ni bitiren Tuncay Özilhan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin ardından ABD'de Long Island Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Tuncay Özilhan'ın gelini Doktorlar dizisinde Ela rolüyle tanınan Yasemin Özilhan...

'Sahip olma paylaş'

Paylaşımlı araç tanıtım sistemini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bizzat tanıtması hayli dikkat çekici oldu. Bu araçlara ücretsiz otopark da tahsil eden Tunç Soyer, tanıtımda şunları söyledi:



- “Son beş yıldır tüm dünyada yeni bir trendin yükselişini görüyoruz. Binlerce yıldır süregelen ve ‘sahip olma’ üzerine kurulu ekonomik modelin yerini ‘birlikte kullanım’, ‘paylaşım’, ‘eş sahiplik’ kavramları üzerine kurulu ‘paylaşım ekonomisi’ modeli alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘İzmir Akıllı Paylaşım’ adlı platform aracılığıyla tüm aktörleri bu yeni ekonominin parçası olmaya davet ediyor. “Akıllı paylaşım” sisteminde araba ve bisikletlerin paylaşılmasıyla; İzmir’de trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve otopark talebi azalacak. Açık ve yeşil alan olarak kullanılması gereken otopark alanları, sosyal donatı alanlarına dönüşecek. Böylece ayrıca araç sahibi olmayanlar için ulaşımda kolaylık sağlanmış olacak.”