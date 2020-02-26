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Adana'da düdüklü tencereyle arkadaşını yaralayan Suriyeliye hapis cezası

ADANA'da, kavga ettiği iş arkadaşını kafasına düdüklü tencereyle vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, aynı iş yerinde çalışan 2 Suriyeli arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Ahmed Muhlif, iş arkadaşı Adil El Dendah'ın başına düdüklü tencereyle vurdu.

Tutuklandı

Olay sonrası Dendah ağır yaralanırken, Muhlif ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

'Ben daha çok çalışıyorum'' tartışması

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tercüman aracılığıyla son savunması alınan sanık Muhlif, iş arkadaşı Adil El Dendah ile aralarında "Ben daha çok çalışıyorum." meselesinden tartışma çıktığını belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Düdüklü tencere silah sayıldı

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed Muhlif'i, "Kasten yaralama" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına mahkum etti. Eylemini silahtan sayılan metal düdüklü tencereyle gerçekleştirmiş olması ve mağdurdaki yaralanmanın hayati tehlikeye neden olmasından dolayı sanığın cezası, 9 yıl hapse yükseltildi.


5 YIL 7 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Heyet, sanığın cezasını, haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 yıl 7 ay 15 gün hapse indirip tutukluluğunun devamına karar verdi.

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