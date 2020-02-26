Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip çıktı! Eski Vekil Aytuğ Atıcı adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olması beklenirken sürpriz aday çıktı. Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart'ta yapılacak olan Olağan Genel Kurultay'da genel başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

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Aday olduğunu partisinin il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla duyuran CHP 24’üncü dönem Mersin Milletvekilli Aytuğ Atıcı, "Türkiye’ye demokrasi getirebilmesi için öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içerisindeki demokrasi anlayışını daha da üst düzeylere taşımalı ve diğer partilere örnek olmalı” diye konuştu.

"Kararlar tabandan tavana doğru işlemeli"

CHP’de karar mekanizmalarının tabandan tavana doğru işlemesi gerektiğini belirten Atıcı, "Günün değişen koşullarına göre yeniliklerin yapıldığı yepyeni bir öyküyü yazmak için bu yola çıkmış bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.

"CHP'de ciddi reformlara ihtiyaç var"

CHP’de bütün bunları yapabilmek için ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunun altını çizen eski milletvekili, şunları söyledi:

CHP’ye üyesi ya da sadece oy vererek destek olan dostlarımızın partimizde reform niteliğinde ciddi değişiklikler istediği, bu isteği yüksek sesle haykırdığı hepimiz tarafından duyulmaktadır. Parti içi demokrasiyi evrensel, sosyal demokrasi değerlerine getirebilmek için bize yakışır bir reformların yapılması lazım. Tüm kademelerdeki parti yöneticilerinin çarşaf listeyle belirlenmesi, blok listeyle seçimlerin tamamen kaldırılması gerekmektedir.

"Oyu düşürenin istifa etmesi gerekiyor"

Partimizin cumhurbaşkanı adayı tüm üyelerin katılımıyla yapılacak olan ön seçimle belirlenmelidir, orada da yarış olmalıdır. Genel veya yerel seçimlerde partinin kendi adına aldığı oy oranı bir önceki genel veya yerel seçimlere göre aldığı oy oranından daha az ise ilgili il, ilçe başkanı ve yöneticilerinin istifa etmesi sağlanacaktır.