Ekrem İmamoğlu ile Kapalıçarşı esnafı arasında zam tartışması! Hani her şey güzel olacaktı

Son dönemde yaptığı ve zamlarla gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da bu sabah incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Kapalıçarşı gezisinde İBB üst yönetimi de eşlik etti. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve ekibi ile kahvaltıda bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra çarşı turuna çıktı. Burada İmamoğlu'nu gören vatandaşlar, İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam nedeniyle tepkilerini dile getirdi.