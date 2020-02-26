Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a jet misilleme o da Yavaş'a dava açtı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek hakkında FETÖ'den suç duyurusu yaptı. Kısa bir süre sonra Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'kripto FETÖ'cü ilan edip karşı dava açtı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi hakkında "FETÖ'yü finanse etmek" suçlamasıyla Ankara Terör Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına Melih Gökçek'ten karşı hamle geldi. Gökçek de Ankara Büşükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 'iftira' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla karşı suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş'ı 'kripto FETÖ'cü ilan etti

Hakkında yapılan FETÖ'den suç duyurusu yapılmasının üzerinden Twitter hesabından bir açıklama yapan Melih Gökçek, isim vermeden Mansur Yavaş'ı 'kripto FETÖ'cü' ilan etti. Gökçek, "FETO tüm belediyelerdeki kripto FETO'culara talimat göndermiş; "Sizle uğraşan herkesi FETO'ya yardım etmekle suçlayın. Kendi FETO'culuğunuzu örtmenin en iyi yolu karşıyı FETÖ'culukla suçlamaktır" kriptolara tarihi İkazım: FETO'culuğunu bu yolla örtemezsiniz."

BUGÜN MANSUR YAVAŞ’LA İLGİLİ İLK SUÇ DUYURUMUZU YAPTIK.



İFTİRA, HAKARET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN TCK 125, 257 ve 267. MADDELERENDEN

HESAP VERECEK...



BU HAFTA EN AZ İKİ DAVA DAHA SIRADA.

HUKUKSUZLUKLARIN YANINA KALMALACAK

SN YAVAŞ... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 26, 2020

Mansur Yavaş'a ilk davayı açtı, iki dava daha geliyor

Gökçek ikinci paylaşımında da Mansur Yavaş hakkında ilk suç duyurusunu yaptığını açıkladı. Gökçek, Mansur Yavaş'ın, İftira, hakaret ve görevi kötüye kullanmaktan TCK 125, 257 ve 267. maddeleri kapsamında hesap vereceğini söyledi. Gökçek, "Bu hafta en az iki dava daha sırada. Hukuksuzlukların yanına kalmayacak sayın Yavaş" ifadelerini kullandı.