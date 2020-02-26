Erdoğan'dan Osman Kavala çıkışı: Suç duyurusunu şu anda yapıyorum

İşadamı Osman Kavala ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım." diye konuştu.

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Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi davasında beraat ettiği gün 15 Temmuz davasından tutuklanan iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Ben bunun suç duyurusunu şu anda yapıyorum." diyen Erdoğan "Ben burada ister istemez topu yargıya atacağım" ifadelerini kullandı.

"Kusura bakmasınlar"

Benim polisime katil demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri yok mu? Var. Bu zatın bir defa o terör örgütleri ile beraber görüntüleri var. İşin içinde aktör ve bu aktör ile ilgili olanlar bitenler ortada. Ben burada ister istemez topu yargıya atacağım. Yargı hala 'Gezi ile bunun alakası yok' diyorsa kusura bakmasınlar, ortada bir gerçek var.

"Bu öyle noktaya gider ki"

Benim polisime katil diyor. Bu polis kimin polisi? Bütün bu olaylar böyle cereyan eder de yargı bunun karşısında sessiz kalırsa teröristler o zaman elini kolunu sallayarak Selim Kiraz kardeşimizin odasına girer ve onu orada şehit eder. Burada bizim tutarlı ve duyarlı olmamız lazım. Bu öyle noktaya gider ki, o noktada güvenlik adeta kendisinden endişe eder hale gelir. 'Ne olacak? Elini kolunu sallayarak devam ediyor' denir. Bence bütün medyanın bu konuda üzerine düşen görevi yapması lazım.

Ben bunun suç duyurusunu şu anda yapıyorum. Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım.

"İlla silah mı olması lazım?"

Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Bu vatana ihanet olayıdır. Bunu en kritik anda yaşayan şahsımdır. Zira Dolmabahçe’deki ofisimizin girmeye çalıştılar ve ofisin karşısına çok çirkin adice sloganlar yazdılar. Bezmialem Valide Sultan Camii'ni 3 gün işgal ettiler. İçeriden bira kutuları çıktı. Kimsenin umurunda değil. İlla silah mı olması lazım? Bunlar bir şekilde girecekler ve ondan sonra da elini kolunu sallayarak devam edecekler? Şimdi kim bunların arkasında olanlar? Daha neler var bunların arkasında.