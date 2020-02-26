Erdoğan'dan flaş 15 Temmuz açıklaması: Bu kayıtlar ortaya döküldüğünde çok farklı hava esecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Devletin elinde HTS kayıtları var, açıklasınlar" çağrısıyla ilgili "Konseyin şu anda içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye'de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerle sohbet etti.

15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağı tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın kendisini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıt, darbe girişiminin sivil ayağıyla ilgili tartışmaları farklı bir noktaya taşıdı.

Gazeteciler, Erdoğan'a Bahçeli'nin "Yurtta sulh konseyinin asker ayağı yargılanıyor, sivil ayağı ortaya çıkarılsın" açıklamasını ve Kılıçdaroğlu'nun "Devletin elinde HTS kayıtları var, açıklasınlar" şeklindeki sözlerini hatırlattı. Erdoğan bu soruya şu bomba yanıtı verdi:

"Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir"

"Bu konularla alakalı HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Konseyin şu anda içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye'de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Böyle şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir."

Kılıçdaroğlu'nun 'Yakında iktidar oluyoruz, tabanımız hazır olsun' iddiasına yanıt

"Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Başka bir şeye gerek var mı? 50 yıl, 60 yıl oldu hep böyle söylediler. Yani maalesef yalandan başka hiçbir sermayeleri yok. Şimdi hepsi bir araya gelecekler… Bizim Erbakan Hoca'nın bir lafı var derdi ki "40 çürük yumurtadan bir sağlam yumurta olmaz." Bunların hepsi çürük yumurta. Bunlardan bir sağlam yumurta olmaz. Hepsi bir araya gelsin, topu bir araya gelsin, bunlardan bir şey olmaz."