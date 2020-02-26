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İstanbul'da terör örgütüne darbe! Bombalı eylem yapacaklardı

İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 10 kişi, 10 kilogram patlayıcıyla yakalandı.

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İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 10 PPK'lı terörist yakalandı. 5 adrese yapılan baskınlarda 10 kilogram patlayıcı, fünyeler ve silahlar ele geçirildi.

Sahte kimliklerle gelmişler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde 'özel kuvvetler' örgüt üyelerine verilen eğitimi aldığı belirlenen ve Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş kimlikler taşıdığı belirlenen 2 kişi tespit edildi.



5 farklı adrese operasyon yapıldı 
Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. A.S.L. adlı kadın ile M.K. adlı erkek teröristin bağlantılarını belirleyen polis operasyon düzenledi. Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 farklı adrese yapılan operasyonda takipteki A.S.L ve M.K ile birlikte A.H. , H.H. , M.H. , S.H. , G.H. , F.H. , B.C. , M.A. gözaltına alındı.



10 kilogram patlayıcı, tabanca ele geçirildi
Şüphelilerle birlikte toplam 10 kilogram patlayıcı madde, tetikleyici, fünye, 2 tabanca, şarjör, fişek ve tabancalara ait susturucular ele geçirildiği kaydedildi.

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