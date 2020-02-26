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Kilis'te definecilere jandarma tarafından suçüstü yapıldı

KİLİS'te, jandarma ekipleri izinsiz define arayan iki kişi olduğu bilgisi alıp harekete geçti. Definecileri kazı yaparken suçüstü yakalayan ekipler, C.A. ve H.P'nin define arama malzemelerine el koydu. Şahısların araçlarında yapılan aramada da Roma dönemine ait olan gümüş sikke bulundu.

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Kilis'te, izinsiz define arayan 2 kişi, kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallar köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kazı yapan C.A. ve H.P.'yi gözaltına aldı. Yanlarında 2 dedektör ve çeşitli cihazlar ele geçirilen şüphelilerin, otomobilinde yapılan aramada ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 gümüş sikke ile 41 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, ele geçirilen sikke ise Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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