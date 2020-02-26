HABER /  SPOR

Milli Takım'ın maçları için Corona virüs tehlikesi

Türkiye'nin EURO 2020'de oynayacağı İtalya maçının yeri değişebilir. Açıklama UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva'dan geldi.

Abone ol

Tüm dünyada endişe yaratan ve ciddi tedbirler alınmasına sebebiyet veren koronavirüs (Covid-19) sporu da durdurma noktasına getirirken UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, Avrupa'yı da etkisi alan ölümcül virüs ile ilgili İtalyan radyosu Rai Sport'a konuştu.

Açılış maçı İtalya-Türkiye arasında
Gündemde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası vardı. Turnuva 12 Haziran'da Türkiye'nin İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı‘nda karşılaşacağı açılış maçıyla başlayacak.

İtalya'da oynanan Napoli - Barcelona maçında ise Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan ölümcül salgın koronavirüsün etkisi adeta maça damgasını vurdu.


''Şehir değişikliği yapabiliriz''
UEFA Başkan Yardımcısı Uva "İptal veya şehir değişikliği yapmak istemiyoruz. Ancak maçlara ev sahipliği yapacak ülkeler, virüs konusunda bize garanti veremezse şehir değişikliği yapabiliriz. Bekliyoruz." dedi.

Napoli - Barcelona maçına gelen futbolseverlerin birçoğunun maske taktığı gözlenirken karşılaşmada Çinli futbolseverler de vardı.


12 Haziran'da başlıyor
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında 12 farklı şehirde oynanacak.



Otel rezervasyonları iptal edildi
Koronavirüs paniği nedeniyle çok sayıda otel rezervasyonunun iptal edildiği Milano sokaklarında bir sakinlik de göze çarpıyor. Kent halkı, paniğe kapılanlar ve endişe duymadan gündelik hayatına devam edenler arasında ikiye bölünmüş durumda. 



Olimpiyatlar da tehlikede
Tokyo'da Temmuz-Ağustos'ta organize edilecek olimpiyatların ise yapılıp yapılamayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yargıya hakaret eden Kılıçdaroğlu'na tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin konuştu: Rejimi mutlaka belirlenen sınıra çıkaracağız
Altını fiyatları neden düştü altın alacaklar dikkat analistler uyardı
Hindistan'da Müslümanlara Hindu zulmü camiler yakılıyor sokakta işkence ediliyor
CHP Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı! Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı açıkladı
Fehmi Koru'dan dikkat çeken Suriye yazısı Koru ne demek istedi
ÖNCEKİ HABERLER
Gözler Ankara'da! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama
Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir ne iş yapıyor?
65 yaş aylığı 2020 ilk ödeme ne zaman kaç para verilecek?
Silivri'de iki genç kıza otomobil çarptı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Elazığ'da depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı
Eskişehir'i sarsan cinayet! Zehra nişanlısının boğazını kesip öldürdü
Yorumlar