Milli Takım'ın maçları için Corona virüs tehlikesi

Türkiye'nin EURO 2020'de oynayacağı İtalya maçının yeri değişebilir. Açıklama UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva'dan geldi.

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Tüm dünyada endişe yaratan ve ciddi tedbirler alınmasına sebebiyet veren koronavirüs (Covid-19) sporu da durdurma noktasına getirirken UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, Avrupa'yı da etkisi alan ölümcül virüs ile ilgili İtalyan radyosu Rai Sport'a konuştu.

Açılış maçı İtalya-Türkiye arasında

Gündemde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası vardı. Turnuva 12 Haziran'da Türkiye'nin İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı‘nda karşılaşacağı açılış maçıyla başlayacak.

İtalya'da oynanan Napoli - Barcelona maçında ise Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan ölümcül salgın koronavirüsün etkisi adeta maça damgasını vurdu.



''Şehir değişikliği yapabiliriz''

UEFA Başkan Yardımcısı Uva "İptal veya şehir değişikliği yapmak istemiyoruz. Ancak maçlara ev sahipliği yapacak ülkeler, virüs konusunda bize garanti veremezse şehir değişikliği yapabiliriz. Bekliyoruz." dedi.

Napoli - Barcelona maçına gelen futbolseverlerin birçoğunun maske taktığı gözlenirken karşılaşmada Çinli futbolseverler de vardı.



12 Haziran'da başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında 12 farklı şehirde oynanacak.





Otel rezervasyonları iptal edildi

Koronavirüs paniği nedeniyle çok sayıda otel rezervasyonunun iptal edildiği Milano sokaklarında bir sakinlik de göze çarpıyor. Kent halkı, paniğe kapılanlar ve endişe duymadan gündelik hayatına devam edenler arasında ikiye bölünmüş durumda.





Olimpiyatlar da tehlikede

Tokyo'da Temmuz-Ağustos'ta organize edilecek olimpiyatların ise yapılıp yapılamayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek.