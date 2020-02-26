Halil Umut Meler'e maç yok! İşte haftanın hakemleri

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Öte yandan derbinin hakemi Halil Umut Meler bu hafta düdük çalmayacak.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki performansıyla MHK ve UEFA'dan geçer not alan Halil Umut Meler'e Süper Lig'in 24. haftasında görev verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük