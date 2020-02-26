Halil Umut Meler'e maç yok! İşte haftanın hakemleri

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Öte yandan derbinin hakemi Halil Umut Meler bu hafta düdük çalmayacak.Abone ol
Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki performansıyla MHK ve UEFA'dan geçer not alan Halil Umut Meler'e Süper Lig'in 24. haftasında görev verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
28 Şubat Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi:
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük