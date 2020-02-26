Azerbaycan'da 'Kara Ocak' katliamının emrini veren Sovyet general öldü

Sovyetler Birliği’nin yıkılma döneminde Sovyet ordusunun Azerbaycan’a girmesi emrini vererek 147 kişinin ölümüne neden olan Sovyetler Birliği eski Savunma Bakanı Dmitry Yazov, Moskova’da öldü.

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Sovyetler Birliği’nin son dönemlerinde verdiği emirlerle ve darbe girişimiyle adından sıkça bahsettiren, kimilerine göre kahraman olarak anılan, Azerbaycan halkı tarafındansa 'katil’ olarak adlandırılan Sovyetler Birliği eski Savunma Bakanı Dmitry Yazov, 96 yaşında öldü. Rusya Savunma Bakanlığı, Yazov’un Moskova’da öldüğünü açıklarken ölüm nedenini ise yaşlılığa bağlı hastalıklar olarak belirtti.

1924’te Rusya’nın Omsk bölgesinde dünyaya gelen Sovyetler Birliği Mareşali unvanı ve Kızıl Yıldız nişanı ile ödüllendirilen Yazov, verdiği kararlar ve darbe girişimiyle adını tarih sayfalarına kazıtmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu taziye mesajında, “Kendime örnek aldığım bir kişiydi. Derin bir üzüntü yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’a girilme emrini verdi

Dimitri Yazov’un en unutulmaz emirlerinden biri, Sovyet ordularının Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye girmesi olmuştu. Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlık talep eden birliğe bağlı ülkelere katı tutumuyla hatırlanan Yazov, Ocak 1990’ın 19’unu 20’sine bağlayan gece Sovyet ordusunun Bakü’ye girmesi emrini verdi. Bakü’ye girilmesinin nedeni ise Karabağ’ın Ermenistan ile birleştirilmesi kararı ve Azerbaycan halkının buna tepki göstermesiydi. Emrin verildiği gece Bakü’de 147 sivil, Sovyet askerleri tarafından katledildi. Azerbaycan halkı o geceyi ‘Kara Cumartesi’, ‘Kara Ocak’ ve ’20 Ocak faciası’ olarak adlandırıyor. Katliamın en bilinen adı ise ‘Yanvar katliamı’ oldu.

Gorbaçov’a darbe girişimi

Sovyetler Birliği’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un Sovyetler Birliği’ni dağıtma kararına karşı çıkan dönemin Sovyetler Birliği Savunma Bakanı Dmitry Yazov, Ağustos 1991’de Gorbaçov’a karşı darbe girişimi başlatmıştı. Darbe girişimi sonuçsuz kalan Yazov, Gorbaçov ve Rus halkından özür dilemiş, bu özür görüntüleri ise Sovyet televizyonlarından halka izlettirilmişti. Daha sonra affedilen Yazov’un 1987 - 1991 yılları arasında Afganistan’da başarısız olan Sovyet ordusunun çekilme sürecini organize etmesi en bilinen çalışmalarından biri oldu.

Yazov için bugün Moskova’da cenaze töreni düzenlenecek.