Çin'den İran'a koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderildi

Çin, İran'da ölümlere yol açan koronavirüs tespiti için bu ülkeye 5 bin kit gönderdi.

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Koronavirüs salgını, İran'da ölümlere neden oldu.

Çin, İran'a sıçrayan salgına ilişkin Tahran'a destek olmak amacıyla harekete geçti.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek için İran'a 5 bin tespit kiti gönderdiklerini açıkladı.

İran'a koronavirüs tespiti için 5 bin kit

Büyükelçi Chang açıklamasında, "5 bin adet yeni tip koronavirüs tespit kitini Çin Büyükelçiliği ve İran'daki Çinli şirketlerin bir hediyesi olarak İranlı yetkililere teslim ettik. Çabalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çin Büyükelçisi, dün de İran'a 250 bin koruyucu maske bağışladıklarını duyurmuştu.

Çin'den yayıldı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.