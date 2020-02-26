Galatasaray'da kim kalacak kim gidecek?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımda kalacak ve gidecek isimleri belirledi. İşte Terim'in 2021 planları...

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Galatasaray'da önümüzdeki yaz planlamaları şimdiden yapılmaya başlandı. Sözleşmesi bitecek bazı oyuncular ve kiralık isimler için kararlar büyük oranda verilirken, sezonun kalanında gösterecekleri performanslar da etkili olacak. Bazı isimler içinse karar verildi.

İkinci kaptan Donk

33 yaşındaki Hollandalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Donk, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Fatih Terim, takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Donk'la yola devam etmeyi düşünüyor. Yönetim de 34 yaşındaki deneyimli oyuncuya +1 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı. Sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olmasıyla Muslera takım kaptanlığına getirilecek, yeni ikinci kaptan ise Ryan Donk olacak.

Seri ile devam edilebilir

Özellikle sezonun ilk yarısında performansı beklentilerin çok uzağında kalan Seri, ikinci yarıyla birlikte kendini toparlamaya başladı. Eğer Seri, son haftalardaki form grafiğini sürdürürse, onun için de kulübü Fulham’la temas kurulabilir. Oyuncunun da sarı kırmızılılarda çok mutlu olduğu bildirildi.

Nagatomo yolcu

Asya'da transfer dönemi hala kapanmadı ancak Yuto Nagatomo kendisine yeni bir kulüp bulamadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Japon yıldızla vedalaşılacak.

Mariano ile 1 yıl daha

Süper Lig'in ikinci yarısına mükemmel bir giriş yapan 33 yaşındaki oyuncu Mariano, bu performansını sezon sonuna kadar sürdürürse 1 yıllık yeni sözleşme yapılması gündemde. Hem yaşı hem de sezon içerisindeki dalgalı performansı nedeniyle gitmesi daha yüksek ihtimal.

Lemina kalacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalmasını istiyor ancak şartlar zorlu. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu 16 milyon euro. Galatasaray, Southampton ile görüşerek fiyatı indirmeye çalışacak. Alternatif plan ise oyuncunun 1 yıl daha kiralanması.

Selçuk yardımcı olacak

35 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor. Galatasaray'ın kaptanının jübile kararı sonrası Hasan Şaş ve Ümit Davala gibi Fatih Terim'in ekibinde olacağı tahmin ediliyor.

Belhanda gidici

Sözleşmesi 2021'de bitecek olan Younes Belhanda'dan bonservis geliri elde etmek için bu yaz son şans olacak. Galatasaray, yıllık kazancı 4 milyon euro'ya yaklaşan Belhanda'nın hem bu yükünden kurtulmak hem de FFP açısından elde edilecek her türlü gelir kritik.

Onyekuru kalıyor

Nijeryalı oyuncu, Florya'dan ev tuttu ve en azından 1 sezon daha Galatasaray'da kalmak istiyor. Galatasaray'ın planı ise Onyekuru'yu öncelikle bonservisiyle birlikte almak. Monaco ile görüşmelere kısa sürede başlamak isteyen Galatasaray, Onyekuru'nun ileride yüksek bir bonservisle satılacağını da düşünüyor.

Andone gidici

Kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone, oynadığı dönemde özverisiyle dikkat çekse de aynı başarıyı skora yansıtamadı. Falcao'nun yedeği olarak alınan Andone de sadece 6 lig maçında forma giyebildi. 26 yaşındaki Romen futbolcuyla sezon sonunda vedalaşılacak.