Marcao derbi zaferini vücuduna kazıtarak ölümsüzleştirdi

GALATASARAY'da Brezilyalı başarılı stoper Marcao, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmenin sevinci olarak derbi tarihini dövme yaptırdı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.Abone ol
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, deplasmanda 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin tarihini bileğine dövme yaptırdı.
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl, 2 ay sonra deplasmanda deviren Galatasaray'da, Brezilyalı stoper Marcao tarihi günü
ölümsüzleştirerek dövme yaptırma kararı aldı.
23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle tamamlanan derbinin oynandığı 23 Şubat 2020 tarihini bileğine dövme yaptırdı. Marcao yeni dövmesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
23.02.2020 🦁❤️💛 @GalatasaraySK pic.twitter.com/pw5WJ1OLpJ— Marcão (@teixeira_marcao) February 25, 2020