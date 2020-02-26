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Marcao derbi zaferini vücuduna kazıtarak ölümsüzleştirdi

GALATASARAY'da Brezilyalı başarılı stoper Marcao, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmenin sevinci olarak derbi tarihini dövme yaptırdı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, deplasmanda 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin tarihini bileğine dövme yaptırdı.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl, 2 ay sonra deplasmanda deviren Galatasaray'da, Brezilyalı stoper Marcao tarihi günü
ölümsüzleştirerek dövme yaptırma kararı aldı.

23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle tamamlanan derbinin oynandığı 23 Şubat 2020 tarihini bileğine dövme yaptırdı. Marcao yeni dövmesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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