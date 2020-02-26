Dolarda Mayıs 2019'dan beri en yüksek seviye! 26 Şubat Çarşamba dolar ne kadar?

Hafta başından itibaren yaşadığı hızlı yükselişin ardından 6.15 civarında seyreden dolar, Mayıs 2019'dan beri en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL koronavirüs salgının küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle hızlı yükselişini sürdürüyor. ABD hisselerinin dün yüzde 3’e ulaşan sert kayıpları ile birlikte kuru yukarı yönlü baskılayacak küresel riskten kaçış devam ediyor.

6.16’nın üzerinin test etti

Hafta başında havacılık sektöründe yüzde 6’ya bankacılıkta yüzde 4’e yaklaşan, dolar/TL’de ise 6.16’nın üzerinin test edilmesiyle sonuçlanan sert satışların ardından piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve küresel gelişmeleri takip ediliyor.

Merkez Bankası açıklaması

Piyasalarda öceki gün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın açıklamaları takip edilirken Uysal’ın para politikası konusunda önceki mesajları tekrar etmesi ile TL’de bir etki görülmedi.

Sert değer kayıpları

Dolar, altın ve ABD tahvilleri küresel endişelere karşı güvenli liman alımlarıyla sert değer kazançları yaşarken gelişmekte olan para birimleri ise güçlenen dolar karşısında sert değer kayıpları gösteriyor.

İzlenecek veriler İç veri gündemi bulunmazken PPK özetleri ve Hazine’nin iç piyasada dolar cinsi sukuk ihracı sonuçları izlenecek.

Neden yükseliyor? Bankacıların değerlendirmeleri

Bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, doların son dönemde güçlü seyri ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL’yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL’deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.

26 Şubat altın fiyatları şöyle:

Çeyrek altın: 531,36 Lira

Yarım altın: 1.062,72 Lira

Gram altın: 324,34 Lira

Cumhuriyet altını: 2.194,00 Lira