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İzmir'de motosikletli genç yoldaki refüje çarparak hayatını kaybetti

İZMİR'de, Burak Gizeler yönetimindeki motosiklet otoyolda ilerlerken kontrolden çıktı, yoldaki refüje çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan Gizeler ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gizeler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü 29 yaşındaki Burak Gizeler  hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. Burak Gizeler yönetimindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Gizeler ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gizeler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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