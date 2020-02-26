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Türk Tabipler Birliği'inden korkutan koronavirüs iddiası!

Koronavirüs dünyada can alırken Türkiye'yi de büyük korku sardı. Türk Tabipler Birliği, sağlık çalışanlarının koronavirüsten korunmalarını sağlayacak ekipman ve tıbbi malzemenin yeterli düzeyde olmadığını belirtti.

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Türk Tabipleri Birliği (TBB), sağlık kuruluşlarında koronavirüse karşı koruyucu ekipman temininde eksiklikler yaşandığını bildirdi. Hekimler ve sağlık çalışanlarının enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarına işaret eden TTB, İran ile komşu illerden başlamak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu tıbbi malzeme ve ekipmanların stoklarının bir an önce yeterli hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TTB Merkez Konseyi, acil olması nedeniyle etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuvarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılması çağrısı yaptı. TTB, yaptığı açıklamada bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturulduğunu belirterek, gerek duyulması halinde her türlü yardıma hazır oldukları bilgisini verdi.

Kişisel korunma için işbirliği yapılmalı

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların halkı hızlı, doğru ve tam olarak bilgilendirmesinin paniğe neden olabilecek spekülatif haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek açısından kritik önemde olduğu ifade edildi. Kişisel korunma önlemleri hakkında toplumun yaygın biçimde bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın yerel yönetimlerle de işbirliği yapması gerektiğini belirten TTB, şu uyarılarda bulundu:

'Stoklar artırılmalı'

"Alandan edindiğimiz bilgiler sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını göstermektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarından İran ile komşu illerden başlamak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu tıbbi malzeme ve ekipmanların stokları bir an önce yeterli hale getirilmelidir. Etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzıssıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuvarlarında da çalışılmasına dönük düzenlemeler yapılmalıdır."

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