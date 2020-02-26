Coronavirüs Avrupa'da bir ülkeye daha sıçradı İtalya'da ölü sayısı 11'e çıktı

Coronavirüs salgını Avrupa'da hızla ilerliyor. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıkarken, İsviçre'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Öte yandan Hollanda da yaşayan Avukat Cansu Konak Jansen, ülkede virüs tespit edildiğini söyledi.

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İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi. İsviçre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde ve İtalya sınırında yer alan Ticino kantonunda yaşayan 70'li yaşlardaki bir erkeğin, Cenevre'de bulunan bir sağlık merkezinde yapılan testler sonucu Kovid-19 taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.

Hollanda'ya da sıçradığı belirtiliyor

Avrupa'da hızla yayılan Coronavirüs, Hollanda'ya da sıçradı. Avukat Cansu Konak Jansen, Limburg şehrinde ölümcül virüs şüphesi taşıyan bir adamın tespit edildiğini söyledi.

Virüsü İtalya'da kaptı

Açıklamada, "Enfekte olan kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı." ifadesi kullanıldı. İsviçre basınında yer alan haberlere göre ise hastanın 15 Şubat'ta Milano'da bir etkinlikte virüsü kaptığı ve ilk belirtilerin 2 gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi. Hastanın bir müddet ailesiyle birlikte kaldıktan sonra Ticino'daki bir klinikte karantinaya alındığı öğrenildi.

Öte yandan, İsviçre İçişleri Bakanlığı ise ülkede şimdiye dek şüpheli 300 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ama bunların hiçbirinde teyit edilmiş bir vaka bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

322 kişiye bulaştı

Salgının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde 3 ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini verilen açıklamada, Kovid-19'un ülkede şu ana kadar toplam 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişiye bulaştığı bildirildi.

Açıklamada, en çok vakanın 240 hastayla Lombardiya Bölgesi'nde olduğu belirtilerek ülkede 114 hastadan 35'inin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Roma'da peş peşe koronavirüs zirveleri

Bu arada, ülkenin kuzeyi Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçerken, başkent Roma'da dün bir zirve yapıldı, bugün de başka bir önemli toplantı gerçekleştirilecek.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, dün komşu ve yakın ülkeler Slovenya, Avusturya, İsviçre, Almanya, Hırvatistan ve Fransa’dan mevkidaşlarını Roma'da ağırladı.

Speranza, son derece olumlu bir toplantı yaptıklarını belirterek, sınırların kapatılmasının abartılı bir önlem olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Speranza, "Sınırları kapatmak, orantısız ve etkisiz bir önlem olur." dedi.

Bakan Speranza, bugün de AB Komisyonu Sağlık İşleri Üyesi Stella Kyriakides, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon ile bir araya gelecek.