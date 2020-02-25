Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hitap!

Can Ataklı, İran depreminin ardından hasar gören Van'la ilgili yorum yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken sözler sarf etti.

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Gündemdeki konularla ilgili yaptığı çirkin açıklamalarla gündeme gelen Can Ataklı, deprem vergileriyle ilgili de tepki çeken ifadeler kullandı.

İran'daki depremin ardından Van'da meydana gelen hasarla ilgili konuşan Ataklı, "Harcadın da ne oldu? Benim param ya. Benim param kardeşim, benim param. Eşek gibi çalışıyorum, vergimi ödüyorum. Sen ne yaptın lan. 17 yıldır oradasın yine su basıyor, depremde yıkılıyor. Bir beceremediniz be" dedi. Ataklı'nın sokak ağzıyla konuşması tepki çekti.

65 milyar tl toplandı, sadece konut için 110 milyar tl harcandı

Elazığ Sivrice'deki 6,8 şiddetindeki depremin ardından deprem vergileri tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.

1999 depreminden sonra toplanmaya başlanan deprem vergileriyle AK Parti döneminde Türkiye'nin birçok noktasında ciddi harcamalar yapıldı.

1999'dan bu yana toplam 65 milyar lira vergi toplandı. Devlet sadece deprem konutları için 110 milyar lira harcadı. Konut yapılan illerin başında Düzce, Bingöl, Van, Kütahya, Afyon ve Manisa geliyor.

Öte yandan, kentsel dönüşüm için harcanan paranın miktarı da 17 milyar liraya ulaştı. Yıkılacak bina başına 41 bin lira yardım yapıldı.