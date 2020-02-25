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Isparta'da kaybolan 3 genç kız günler sonra İzmir'de bulundu

Anadolu Ajansı

ISPARTA'da günlerdir kendilerinden haber alınamayan lise öğrencisi 3 genç kız, İzmir'in Konak ilçesinde bulundu.

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ISPARTA'da 20 Şubat'ta aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan'ın İzmir'de görüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kız çocuklarının Konak Meydanı'nda görüldüğü ihbarı üzerine buraya hareket etti. Yunus ekipleri, 3 kız öğrenciyi tarihi Saat Kulesi yakınlarında buldu.

Kız çocukları, ifadelerine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan üç kız, yakınları tarafından teşhis edildi.

İşlemlerden sonra ailelerine teslim edilecekler

Isparta Emniyet Müdürlüğünce 20 Şubat'ta kaybolduktan sonra haber alınamayan lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın bugün İzmir'de bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlimizde 20/02/2020 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 2005 Isparta doğumlu T.Y., 2004 Isparta doğumlu B.A. ve 2004 Sakarya doğumlu G.S. isimli çocuklar, Isparta Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Denizli, Aydın, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu İzmir'in Konak ilçesinde bulunmuş olup, yapılacak olan işlemlerden sonra ailelerine teslim edilecektir" denildi.

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