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Halk Bankası ABD'deki İran yaptırımları davasına katılmayı kabul etti

Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasında temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti. 

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Halk Bankası avukatları, New York Güney Bölge Federal Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, banka adına bundan sonraki süreçte duruşmalarda yer alacaklarını bildirdi. 

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, avukatlardan Halk Bankasının kendilerini duruşmalarda temsil etmek için yetkilendirdiğine ilişkin yazılı bir dilekçe sunmalarını istedi.  

Bir sonraki duruşma 3 Mart Salı günü yerel saatle 11.00'de yapılacak. 

Banka avukatları, 'mahkemenin yargı yetkisi olmadığı' gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için 'kısıtlı özel temsiliyetle duruşmaya katılım' istekleri federal mahkemece reddedilince temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi, söz konusu talebi inceledikten sonra reddetmişti.

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