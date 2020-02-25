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Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs paniği! İran'dan gelen Türkler karantinada

TAHRAN-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, coronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na acil iniş yaptı. 12'si Kum kentinden gelen 17 yolcuda virüs şüphesi var. Uçakta bulunan 134 yolcu ve mürettabat 14 gün karantinaya alındı.

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İran ile tüm kara ve demir yolu ulaşımı pazar günü kapatılmıştı. İran'da kalan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için sadece Tahran - İstanbul hattındaki uçuşlara izin veriliyordu. Yolcular da bu kapsamda Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarından oluşuyordu. 

İstanbul yolundaki uçakta corona virüsü şüphesi ortaya çıkınca Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapıldı. 

Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldılar

Uçakta bulunan yolculardan 12'si İran'ın Kum kentinden gelen 17 yolcuda koronavirüs şüphesi var. Uçakta bulunan 132 yolcu ve mürettabatın sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınacak. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledileceğini açıkladı. Bakan Koca, "İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlenen seferle ülkemize gelenler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Gelenlerin hepsi Türk, 3-4 saat sonra kesin sonucu alırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçakta 132 yolcu ve artı mürettebat var. Gelenlerin hepsi Türk'tür. İçlerinde ateşi ve öksürüğü olanlar ve şüphelendiğimiz hastalar bulunduğu için uçağın acil iniş yapmasını istedik. Hepsinin muayenesi yapıldı. İlk numuneler alınıyor. Numuneler daha yeni alındığı için kesin bir şey şu an söyleyemiyorum. Bilim kurulumuz toplanıyor. 3-4 saat sonra kesin sonuçlar açıklanır. Hastalar karantinaya alındı. Şu an takip ediyoruz." dedi. 

Uçaktaki yolcular özel korumalı giysiler giyen sağlık personeli tarafından ambulanslarla hastaneye getirildiler. 

Talimatla getirildiler

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin yalnızca İran’dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti.

THY'NİN TÜRK VATANDAŞLARINI GETİRME UÇUŞU İPTAL

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle günlük ikiye düşürdüğü İstanbul-Tahran uçuşlarını bugün iptal etti. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda THY, İran'da Şiraz, İsfahan, Meşhed, Tebriz seferlerini durdurmuş, sadece Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Tahran'dan günde iki sefer yapılacağını açıklamıştı. Bugün yaşanan corona virüsü alarmı sonrasında bu kararın verildiği düşünülüyor. 

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