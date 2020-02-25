Coronavirüs maskesi fiyatı ne kadar? N95 9332 maskesi almanız lazım

ANKARA Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcularda coronavirüsü çıkması alarm zillerini çaldırdı. Virüse karşı nasıl önlem almak gerekiyor coronavirüsü maskesi N95 ne kadara satılıyor?

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İran'ın Kum kentinden gelen THY uçağında 17 yolcuda coronavirüs ihtimali bulunuyor. Bu haber gündeme bomba gibi düşerken, coronavirüsü maskelerine rağbet arttı. İnternette virüs için maske reklamları dönmeye başlarken, uzmanlar her maskenin etkili olmadığı uyarısını yapıyor.

Maskeler virüstün koruyor mu?

Normal fiyatlardan satılan burnu açıkta bırakan maskeler sizi virüslerden yüzde 30 oranında koruyabilir, cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70’e kadar yükseliyor. Yüzde yüz koruma yöntemi diye bir şey yoktur.

N95 maskesi fiyatları

Sıradan maskeler düşük koruma sağladığı için Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Cengiz Uzun, sağlık çalışanlarının solunum izolasyonunda kullandıkları N95 maddeli maskelerin kullanılmasını öneriliyor.

N95 maskeleri cerrahi maske olarak biliniyor. Bu maskelerin piyasadaki satış fiyatı 25 ile 500 lira arasında değişiyor.

Maske yetmez temas kurmayın

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Haluk Mumcuoğlu da piyasadaki en iyi maskenin bile yüzde 70’ten fazla koruyuculuğu olmadığının altını çizerek uyarılarını şöyle sıraladı;

-Çoğu maske ağzı ve burnu kapatmıyor. Toz maskelerin yüzde 5-10’dan fazla koruyuculuğu yoktur. Bunlar damlacık yolu ile bulaşan corona virüsünden korumaz. Vatandaşların korunmasında en garanti yöntem, enfeksiyonu bulunan kişilerden uzak durmaktır. Toplu taşıma araçlarına da illa binmeleri gerekiyorsa koruyuculuğu yüksek olan, bakteri ve virüs geçirgenliği olmayan maskeleri tercih etsinler. Sık sık ellerini yıkasınlar.

Coronavirüsü bulaşmasın diye alınması gereken önlemler

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, Coronavirüs için de geçerli. Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

*El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

*Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli. Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı).

*Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı.

Virüse karşı Türkiye'de maske takmaya başlamak gerekiyor mu?

Sağlık Bakanlığı, salgın durumunda önleyici olarak tıbbi maske kullanılmasını tavsiye ediyor. Bakanlık, bu konuda sitesinde şu bilgileri veriyor:

*"Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişilerin ise öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalıyorlarsa ağız ve burnunu kapatması ve mümkünse tıbbi maske kullanması öneriliyor."

Türkiye'den yurtdışına seyahat edecekler ne yapmalı?

Sağlık Bakanlığı'na göre, virüse karşı yapılması gerekenlerin hepsi, yurtdışına seyahat edecekler için de geçerli. Bakanlık bu bilgilere ek olarak şunları da öneriyor:

*Çiğ tüketilen yiyecekler yerine pişmiş yiyecekler tercih edilmeli.

*Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalı.

Coronavirüs hangi hayvandan bulaştı? : Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve Covid-19 adı verilen coronavirüs hayvanlardan insanlara geçti. Ama nasıl? Bilim insanları salgının kaynağını tespit etmek için zamanla yarışıyor.

Çin'in bir bölgesinde bir yarasa gökyüzünde süzülüyor ve geçtiği ormanlardan birine dışkısıyla coronavirüsün izini bırakıyor. Ormandaki yaban hayvanlarından biri, muhtemelen yaprakların arasında böcek arayan bir pangolin (karıncayiyen), bu dışkıya ulaşıyor ve enfeksiyonu kapıyor.

Yeni virüs de vahşi yaşam döngüsüne girmiş oluyor. Enfeksiyonu kapan hayvanlardan biri, bir kişi tarafından avlanınca da, hastalık bu kişiye bulaşıyor. Ve virüs yaban hayvanlarının satıldığı pazardaki işçilere bulaşıyor. Küresel boyutlara ulaşacak salgın da böylece doğmuş oluyor.