Akıllı hoparlör kullananları bekleyen büyük tehlike!

Teknolojinin gelişmesiyle insanların hayatını kolaylaştıracak cihazlar git gide yaygınlaşırken kullanıcıları tatmin etmeyen hatta bazen tehlikeli boyuta varabilecek gelişmeler de ortaya çıkıyor.

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Bir sesli komutunuzla tüm evi kontrol edebilen, müzik çalan, film oynatan ve hatta yemek sipariş edebilen akıllı hoparlörler teknolojinin en hızlı yükselen trendlerinden birisi.

Ancak teknolojinin bu nimetlerinin, sürekli olarak bizim konuşmalarımızı dinledikleri ya da izledikleri gibi bazı gizlilik korkuları yaşanır hale geldi.

Northeastern Üniversitesi tarafından önemli bir çalışma yapıldı.Buna göre akıllı hoparlörler bir günde ortalama 19 kez yanlışlıkla aktifleşiyor ve bu süre zarfında 43 saniyelik ses kayıtları kaydediliyor.

Bu hoparlörler, kazara ya da kasten, aktifleştikleri her durumda elde ettikleri kayıtları sunuculara gönderiyor. Bu kayıtlar, insanlar tarafından da dinleniyor.

Bu cihazların yanlışlıkla dinleme moduna geçtiklerini gösteren daha başka araştırmalar da mevcut.