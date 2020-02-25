HABER /  DÜNYA
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs salgını Slovakya'ya sıçradı. Son olarak Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, AB zirvesine katıldıktan bir gün sonra koronavirüs şüphesiyle hastanede müşahede altına alındı.

Abone ol

Çin‘in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı hızla artarken, Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'nin koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındığı açıklandı. Slovak yetkililerin açıklamasına göre, Pellegrini, “solunum sorunları ve yüksek ateş” şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

O toplantıdaki herkes risk altında

Slovak yetkililer, Pellegrini’nin tüm dünyada büyük korkuya neden olan ve binlerce kişiyi hayattan koparan koronavirüs kaptığını doğrulamasa da karantina ihtimalinin doğru olduğunu vurguladı. Eğer koronavirüs pozitif çıkarsa, Başbakan’ın geçtiğimiz hafta katılım gösterdiği toplantıdaki herkes, virüs tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

22 Şubat’ta hastaneye kaldırıldı

Slovak Başbakanı Peter Pellegrini, yüksek ateş ve solunum problemleriyle hastaneye yattı. Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini 20-21 Şubat tarihleri arasında Brüksel’deki AB zirvesine katıldı. Zirvenin ardından ülkesine dönen Pellegrini, koronavirüs şüphesiyle 22 Şubat'ta hastaneye yatırıldı.

Slovakya Başbakanlık sözcüsü Patricia Macikova, “Sadece yüksek ateş ve grip nedeniyle hastanede ilaç tedavisi amacıyla müşahede altına alınmıştır. Coronavirüs’ü ile bir alakası yoktur.” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi'de koronavirüs tespit edildi karantinaya alındı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' diyen Erdoğan'a: Çocuklarını gönder
Ali Koç vizyonu 1,5 senede dibe vurdu
Real Madrid'den Sörloth için dudak uçuklatan rakam
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs paniği THY uçağında korona şüphesi
Türkiye'de Coronavirüs için maske takmaya başlamak gerekiyor mu?
Devlet Bahçeli MHP grupta bombaladı: Ha Serok ha Babacan; alayı alçaktır
ÖNCEKİ HABERLER
10 bin Yemenli aileye yardım
Manisa'da avcıların yaraladığı iddia edilen kızıl şahinin imdadına koştu
Android telefonlar güvenlikte İphone'den bir adım öne mi geçti?
BİLSEM sonuçları açıklanıyor BİLSEM 1. aşama sonuç ekranı
Trabzonspor'a Yusuf Sarı'dan antrenman sırasında sakatlık şoku!
Sabahattin Ali kimdir kitabları ve Sabahattin Ali sözleri
Yorumlar