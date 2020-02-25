Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs salgını Slovakya'ya sıçradı. Son olarak Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, AB zirvesine katıldıktan bir gün sonra koronavirüs şüphesiyle hastanede müşahede altına alındı.

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Çin‘in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı hızla artarken, Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'nin koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındığı açıklandı. Slovak yetkililerin açıklamasına göre, Pellegrini, “solunum sorunları ve yüksek ateş” şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

O toplantıdaki herkes risk altında

Slovak yetkililer, Pellegrini’nin tüm dünyada büyük korkuya neden olan ve binlerce kişiyi hayattan koparan koronavirüs kaptığını doğrulamasa da karantina ihtimalinin doğru olduğunu vurguladı. Eğer koronavirüs pozitif çıkarsa, Başbakan’ın geçtiğimiz hafta katılım gösterdiği toplantıdaki herkes, virüs tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

22 Şubat’ta hastaneye kaldırıldı

Slovak Başbakanı Peter Pellegrini, yüksek ateş ve solunum problemleriyle hastaneye yattı. Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini 20-21 Şubat tarihleri arasında Brüksel’deki AB zirvesine katıldı. Zirvenin ardından ülkesine dönen Pellegrini, koronavirüs şüphesiyle 22 Şubat'ta hastaneye yatırıldı.

Slovakya Başbakanlık sözcüsü Patricia Macikova, “Sadece yüksek ateş ve grip nedeniyle hastanede ilaç tedavisi amacıyla müşahede altına alınmıştır. Coronavirüs’ü ile bir alakası yoktur.” dedi.