İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi'de koronavirüs tespit edildi karantinaya alındı

Ruhani koronavirüs için 'davetsiz misafir' dedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde de 15 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsü (Covid-19) "davetsiz misafire" benzetti. Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı." dedi.