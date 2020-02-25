İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi'de koronavirüs tespit edildi karantinaya alındı
İRAN'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Kum kentinde Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına rağmen bölgedeki bir Şii türbesi toplu namaz çağrısında bulundu.
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı saran koranavirüs (Covid-19) virüsle başı dertte olan İran'ın Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'de esir aldı. Bakan Yardımcısı Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Koronavirüsle ön saflarda savaşan sağlık bakan yardımcısı Bay Harirchi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı" denildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Harirchi'nin karantinaya alındığını söyledi. Harirchi'nin dün hükümet sözcüzü Ali Raiei ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında sık sık öksürdüğü ve terlediği görülmüştü.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." dedi. Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun." ifadesini kullandı.
Slovakya Başbakanı da koronavirüs şüphelisi
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'nin koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındığı açıklandı. Slovak yetkililerin açıklamasına göre, Pellegrini, “solunum sorunları ve yüksek ateş” şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peter Pellegrini 20-21 Şubat tarihleri arasında Brüksel’deki AB zirvesine katıldı. Zirvenin ardından ülkesine dönen Pellegrini, koronavirüs şüphesiyle 22 Şubat'ta hastaneye yatırıldı. Korona iddiası doğru çıkarsa AB zirvesine katılan tüm liderler risk altında.
Ruhani koronavirüs için 'davetsiz misafir' dedi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde de 15 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsü (Covid-19) "davetsiz misafire" benzetti. Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı." dedi.