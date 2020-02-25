DÜNYA

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Harirçi, korona virüsüne yakalandı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, korona virüsüne yakalandı.

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, sosyal medyada kendi yayınladığı videoda korona virüsüne yakalandığını söyleyerek, "Size korona virüsüne yakalandığımı bildiriyorum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim” dedi.

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