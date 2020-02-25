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Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

Yakın dostları Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile yeni şarkı çıkaran Demet Akalın, bugün konuk olduğu 2. Sayfa programında kızı Hira babasıyla uyumayı sevdiği için Kurt'la 13 aydır yalnız yattığını söyledi.

Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu ile Alâ adındaki şarkıya düet yapan Demet Akalın, bugün yakın arkadaşlarıyla 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Akalın, Okan Kurt'la alakalı herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.

"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"
Eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve sonrasında eşinden tek celsede boşanan Demet Akalın, şimdilerde sevgili olduğu Kurt'la yeniden evlenmeyeceğini söyledi. Sunucuların evlilik soruları üzerine konuşan Akalın, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocukla alakalı bir durum" dedi.

"HİRA BABASIYLA UYUYOR"
Hira'ya sabah saatlerinde kendisinin baktığını söyleyen Akalın, akşam saatlerinde kızlarının bakımıyla Okan Kurt'un ilgilendiğini söyleyen Akalın, sözlerine "Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor" diyerek devam etti.

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