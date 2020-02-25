Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'ye yabancı hoca gelecek

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Kör olur badem gözlü olur işlerine girmeyin. Yok Aykut yok Ersun. Başka adam yok mu abi. Kafayı mı yediniz. Dolayısıyla Ersun Hoca gittikten sonra Aykut Hoca gelmez. Çok büyük ihtimalle yabancı hoca gelir.'' ifadelerini kullandı.