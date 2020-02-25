Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı
Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ali Koç, bu yönetimini hemen değiştir. Olağanüstü kongreye gidemeden değiştiremiyorsan 3-4 tane danışman al. Sahaya atlamak felan nedir başkan ya. Atladın arkandan gelen yok ya. Kimse atlamadı aşağıya.'' dedi.
Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ali Koç, bu yönetimini hemen değiştir. Olağanüstü kongreye gidemeden değiştiremiyorsan 3-4 tane danışman al. Sahaya atlamak felan nedir başkan ya. Atladın arkandan gelen yok ya. Kimse atlamadı aşağıya.'' dedi.