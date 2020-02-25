Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ali Koç, bu yönetimini hemen değiştir. Olağanüstü kongreye gidemeden değiştiremiyorsan 3-4 tane danışman al. Sahaya atlamak felan nedir başkan ya. Atladın arkandan gelen yok ya. Kimse atlamadı aşağıya.'' dedi.