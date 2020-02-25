KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ali Koç, bu yönetimini hemen değiştir. Olağanüstü kongreye gidemeden değiştiremiyorsan 3-4 tane danışman al. Sahaya atlamak felan nedir başkan ya. Atladın arkandan gelen yok ya. Kimse atlamadı aşağıya.'' dedi.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ali Koç, bu yönetimini hemen değiştir. Olağanüstü kongreye gidemeden değiştiremiyorsan 3-4 tane danışman al. Sahaya atlamak felan nedir başkan ya. Atladın arkandan gelen yok ya. Kimse atlamadı aşağıya.'' dedi.

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