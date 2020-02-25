Serdar Ali Çelikler: Kurdu soktular kafaya

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe, havluyu Ankaragücü maçında atmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenseydi bile yine de kalan maçları kazanamazdı. Ben anlarım Fenerbahçe'den. 100 metreden tanırım. Alanya maçında işi bıraktılar. 'Ulan bizi şampiyon yapmayacaklar' diye kurdu soktular kafaya.'' şeklinde yorum yaptı.