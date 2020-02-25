DÜNYA

Hüsnü Mübarek öldü 30 yıl Mısır'ı yönetti

Arap Baharı hareketlerinin ardından koltuğundan indirilen Mısır Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti. Mübarek, Mısır'ı 30 yıl boyunca yönetmişti.

1981-2011 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra görevini 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün görevinden istifa etmişti.

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