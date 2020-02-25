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Buğra Gülsoy'un arkadaşı doğum günü sonrası muhabire saldırdı!

Buğra Gülsoy'un doğum gününde görüntü almak isteyen Uçankuş TV muhabiri ile oyuncunun yakın arkadaşı Efe Gürsoy arasında arbede yaşandı. Görüntü alınmasını engellemek isteyen Efe Gürsoy, muhabire saldırdı.

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, önceki akşam doğum gününü sevdikleriyle beraber kutladı. Ünlüler dünyasından çok sayıda insanın katıldığı doğum gününe Buğra Gülsoy'un yakın arkadaşı Efe Gürsoy ile Uçankuş TV muhabiri arasında gerginlik oldu. 

Buğra Gürsoy'un doğum günü partisinden görüntü almak isteyen Uçankuş TV muhabiri ve kameramanı saldırıya uğradı. Gürsoy'u çekmek isteyen basın mensuplarını görünce sebebi bilinmeyen bir şekilde sinirlenen iş adamı Ergün Gürsoy'un yeğeni Efe Gürsoy, önce kameramana sonra da muhabire saldırdı.

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